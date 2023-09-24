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Из Нагорного Карабаха массово уезжают армяне

24 сентября 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из Нагорного Карабаха массово уезжают армяне
Жители Нагорного Карабаха. Фото: Siranush Sargsyan
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Стало известно, что 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, не стремятся оставаться в составе Азербайджана. Согласно заявлениям представителя самопровозглашенной "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% из них готовы покинуть свои исторические земли.

Об этом пишет DW.

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Бабаян утверждает, что армянское правительство готовится принять десятки тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха, хотя надеется добиться гарантий безопасности для армянского населения в этом регионе.

Также сообщается, что в Нагорном Карабахе в основном проживают этнические армяне, которые, при поддержке Еревана, десятилетиями контролировали этот регион. После распада СССР Нагорный Карабах заявил о своей независимости от Азербайджана, но международное сообщество его не признало.

Стоит отметить, что 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабную военную операцию. Уже следующего дня армяне в "НКР" были вынуждены принять условия прекращения огня. 

Напомним, что этническое армянское руководство Нагорного Карабаха заявило, что пока не достигнута договоренность с Азербайджаном о гарантиях безопасности. В настоящее время жители анклава получают экстренную продовольственную помощь.

Добавим, во время вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе местные власти обвинили азербайджанскую армию в нарушении соглашения о прекращении огня. Хотя недавно правительство президента страны Ильхама Алиева заявляло об условиях провозглашения режима тишины.

 

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