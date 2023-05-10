Офіцер ЗСУ пояснив, чому на параді в Москві не було авіаційної частини

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай. Фото: Wikipedia

Відсутність авіаційної частини на параді до Дня Перемоги в Москві — це прояв страху за свою техніку. Окрім того, росіянам ризиковано переганяти свою авіацію, яка бере участь у війні в Україні на парад у Москву.

Таку думку висловив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Офіцера запитали, пов'язана відсутність авіаційної програми на параді з ліквідацією російського літака Су 24.

"Я не думаю, що події зі знищенням літака, яке відбулось на днях, і відмінна авіаційного параду якось пов'язані. Путін відмовився від авіаційної частини вже другий рік поспіль і це зв'язано з тим, що ця техніка застосовується у війні в Україні", — сказав Гай.

Він також додав, що росіяни намагаються розташовувати свою авіацію якомога далі, оскільки вже було декілька безпрецедентних атак дронів по аеродромах, які достатньо глибоко знаходились на території РФ. Як результат була знищена частково інфраструктура і росіяни намагаються свою авіацію базувати трохи далі від українських кордонів.

"Для параду всю цю техніку потрібно було переганяти ближче до Москви і вони вирішили, що це несприйнятні ризики і простіше відмовитись від льотної частини", — висловив свою думку Мирослав Гай.

Ліквідація російського Су-24

Вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак Су-24. Літак був на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту і модернізації.

Відео літака, що горить, з'явилося в каналі легіону "Свобода Росії" саме в той момент, коли Путін приймав свій недовійськовий недопарад і вкотре загрожував Заходу жахливими карами і зброєю.

Нагадаємо, 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, однак свій традиційний виступ кремлівський диктатор присвятив не Другій світовій війні, перемогу у якій формально святкує Росія, а нинішній агресії проти України. Так він, зокрема, заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

Додамо, що у РФ скасували авіаційну частину параду, а з техніки показали лише музейний танк. Як заявили в Росії, льотна програма параду Перемоги на Червоній площі та в кількох інших містах Росії була скасована через "погодні умови".