Офицер ВСУ объяснил, почему на параде в Москве не было авиационной части

Офицер ВСУ Мирослав Гай. Фото: Wikipedia

Отсутствие авиационной части на параде ко Дню Победы в Москве — это проявление страха за свою технику. Кроме того, россиянам рискованно перегонять свою авиацию, участвующую в войне в Украине на парад в Москву.

Такое мнение высказал офицер ВСУ Мирослав Гай в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Офицера спросили, связано ли отсутствие авиационной программы на параде с ликвидацией российского самолета Су 24.

"Я не думаю, что события с уничтожением самолета, которое произошло на днях, и отмена авиационного парада как-то связаны. Путин отказался от авиационной части уже второй год подряд и это связано с тем, что эта техника применяется в войне в Украине ", — сказал Гай.

Он также добавил, что россияне пытаются располагать свою авиацию как можно дальше, поскольку уже было несколько беспрецедентных атак дронов по аэродромам, которые достаточно глубоко находились на территории РФ. Как результат, была уничтожена частично инфраструктура и россияне пытаются свою авиацию базировать чуть дальше украинских границ.

"Для парада всю эту технику нужно было перегонять поближе к Москве и они решили, что это невосприимчивые риски и проще отказаться от летной части", — выразил свое мнение Мирослав Гай.

Ликвидация российского Су-24

Утром 8 мая, в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет Су-24. Самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации.

Видео горящего самолета появилось в канале легиона "Свобода России" именно в тот момент, когда Путин принимал свой недовоенный недопарад и в очередной раз угрожал Западу ужасными карами и оружием.

Напомним, 9 мая в столице России Москве состоялся парад ко Дню Победы, однако свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины. Так он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

Добавим, что в РФ отменили авиационную часть парада, а по технике показали только музейный танк. Как заявили в России, летная программа парада Победы на Красной площади и нескольких других городах России была отменена из-за "погодных условий".