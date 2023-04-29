Пакистан планує передати Україні ЗРК Anza Mark-II, — ЗМІ

Військові навчання з бойовими стрільбами зенітних ракетних комплексів малої та середньої дальності на полігоні ЗСУ. Фото: УНІАН / Володимир Струмковський

Пакистан займається підготовкою до передачі Україні переносних зенітно-ракетних комплексів власного виробництва Anza Mark-II. Польща виступить в ролі посередника.

Про це повідомляє The Economic Times.

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Видання зазначає, відповідно до підписаного меморандуму про постачання оборонного обладнання до України, ЗРК будуть транспортуватися через територію Польщі.

Так, польська компанія PHU Lechmar LLC виконає функції покупця-посередника, а канадська компанія Tradent Global Solutions діятиме як консультант-посередник.

ЗРК Anza Mark-II належить до серії переносних ракет класу "земля-повітря", призначених для протиповітряної оборони на відстані до 5 км.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден відчуває тиск з боку власної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великого радіуса дії дальності. Це пов'язано з продовженням атак з боку Росії, зокрема по мирному населенню.

Також ми писали, що Литовська Республіка планує виділити 3,1 мільярда євро на закупівлю військових товарів. Таким чином планується реалізувати план розвитку системи національної оборони.

Додамо, що Президент Бразилії, Луїз Інасіо Лула да Сілва, спробував виправдатись за відмову передачі Німеччині снарядів для танків Leopard, призначених для підтримки України у конфлікті з Росією. Президент вважає, що такий продаж снарядів може стати причиною того, що Росія вважатиме Бразилію стороною військового конфлікту.