Пакистан планирует передать Украине ЗРК Anza Mark-II, — СМИ

Военные учения по боевым стрельбам зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности на полигоне ВСУ. Фото: УНИАН / Владимир Струмковский

Пакистан занимается подготовкой к передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов собственного производства Anza Mark-II. Польша выступит в роли посредника.

Об этом сообщает The Economic Times.

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Издание отмечает, что в соответствии с подписанным меморандумом о поставках оборонного оборудования в Украину, ЗРК будут транспортироваться через территорию Польши.

Так, польская компания PHU Lechmar LLC выполнит функции покупателя-посредника, а канадская компания Tradent Global Solutions будет действовать как консультант-посредник.

ЗРК Anza Mark-II относится к серии переносных ракет класса "земля-воздух", предназначенных для противовоздушной обороны на расстоянии до 5 км.

Напомним, что Президент США Джо Байден испытывает давление со стороны собственной партии по предоставлению Украине истребителей и ракет большого радиуса действия дальности. Это связано с продолжением атак со стороны России, в частности, по мирному населению.

Также мы писали, что Литовская Республика планирует выделить 3,1 млрд евро на закупку военных товаров. Таким образом, планируется реализовать план развития системы национальной обороны.

Президент Бразилии, Луиз Инасио Лула да Силва, попытался оправдаться за отказ передачи Германии снарядов для танков Leopard, предназначенных для поддержки Украины в конфликте с Россией. Президент считает, что такая продажа снарядов может стать причиной того, что Россия сочтет Бразилию стороной военного конфликта.