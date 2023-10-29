Партизани АТЕШ виявили завод з виробництва ракет у Челябинську
Партизани АТЕШ виявили новий завод з виробництва ракет у Росії. Він знаходиться у Челябінську.
Про це повідомили у телеграм-каналі АТЕШ.
Ракетний завод у Челябінську
Зазначається, що агенти АТЕШ з Челябінська повідомили, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.
За даними партизан підприємство швидко розростається.
"Будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі побільшало з 10 до 17 тисяч осіб", — зазначили в АТЕШ.
Також в АТЕШ показали координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
Нагадаємо, в ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БпЛА.
Також ми писали раніше, що в мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.
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