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Партизани АТЕШ виявили завод з виробництва ракет у Челябинську

29 жовтня 2023 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Партизани АТЕШ виявили завод з виробництва ракет у Челябинську
Російські ракети. Фото: defence
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Партизани АТЕШ виявили новий завод з виробництва ракет у Росії. Він знаходиться у Челябінську.

Про це повідомили у телеграм-каналі АТЕШ.

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Зазначається, що агенти АТЕШ з Челябінська повідомили, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.

Знімок заводу
Супутниковий знімок розташування підприємства у Челябінську. Фото: АТЕШ

За даними партизан підприємство швидко розростається.

"Будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі побільшало з 10 до 17 тисяч осіб", — зазначили в АТЕШ.

Також в АТЕШ показали координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Нагадаємо, в ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БпЛА.

Також ми писали раніше, що в мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.

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