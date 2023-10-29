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Партизаны АТЕШ обнаружили завод по производству ракет в Челябинске

29 октября 2023 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Партизаны АТЕШ обнаружили завод по производству ракет в Челябинске
Российские ракеты. Фото: defence
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Партизаны АТЕШ обнаружили новый завод по производству ракет в России. Он находится в Челябинске.

Об этом сообщили в телеграмм-канале АТЕШ.

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Отмечается, что агенты АТЕШ из Челябинска сообщили, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа.

Снимок завода
Спутниковый снимок расположения компании в Челябинске. Фото: АТЭШ

По данным партизан предприятие быстро разрастается.

"Строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек", — отметили в АТЕШ.

Также в АТЕШ показали координаты предприятия: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Напомним, в ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА.

Также мы писали ранее, что в сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.

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