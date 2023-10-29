Партизаны АТЕШ обнаружили завод по производству ракет в Челябинске
Партизаны АТЕШ обнаружили новый завод по производству ракет в России. Он находится в Челябинске.
Об этом сообщили в телеграмм-канале АТЕШ.
Ракетный завод в Челябинске
Отмечается, что агенты АТЕШ из Челябинска сообщили, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа.
По данным партизан предприятие быстро разрастается.
"Строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек", — отметили в АТЕШ.
Также в АТЕШ показали координаты предприятия: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
Напомним, в ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА.
Также мы писали ранее, что в сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.
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