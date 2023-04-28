Пастки Кремля: аналітики ISW розповіли, як США потрібно допомагати Україні

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: Reuters

Сполучені Штати не повинні потрапити в пастки сприйняття Кремля або запобіжно ускладнити його варіанти політики, встановлюючи очікування щодо мирних переговорів, до яких Кремль не висловив жодного бажання вступати добросовісно.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що Росія — це не будь-яка воююча сторона — це воююча сторона, яка неодноразово й цілеспрямовано викрадала поняття миру як рятівного круга для своєї агресії. Розраховувати на переговори перед тим, як допомогти Україні витіснити російські сили далі з території України, тільки на користь Кремля.

Крім того, ця війна не може бути вирішена шляхом типових переговорів. Путін вдався до повномасштабного вторгнення в Україну, коли інші засоби контролю над Україною не змогли. Кремль бере участь у геноцидних зусиллях, спрямованих на викорінення української ідентичності та державності шляхом широкомасштабного механізованого вторгнення.

Як США та Заходу потрібно допомагати Україні

В ISW зазначають, що натомість США та Захід повинні переорієнтувати своє оборонне виробництво на забезпечення послідовних контрнаступальних операцій України та, що важливо, допомогти Україні спланувати постійні зусилля з відновлення сил. Це вимагає визнання необхідності початкових інвестицій для забезпечення довгострокових інтересів національної безпеки США.

Дозволити Україні швидше досягти вирішальної перемоги є кращою інвестицією, ніж дозволити — або через відсутність дій, або через тиск на Україну до поступок — Росії продовжувати тривалу війну, яка, ймовірно, є найкращим шансом Кремля досягти своїх максималістських цілей в Україні.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав умову, за якої можуть відбутися переговори Росії з Україною. За його словами, вони можуть відбутися лише з врахуванням російських інтересів.

Додамо, Франція прагне посадити Україну за стіл переговорів із Росією. Для цього президент Франції Еммануель Макрон звернувся до глави Китаю Сі Цзіньпіна з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.

Проте Кремль відкинув можливість посередництва Франції у врегулюванні конфлікту на території України, заявивши, що Париж є однією зі сторін цього конфлікту.