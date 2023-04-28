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Ловушки Кремля: аналитики ISW рассказали, как США нужно помогать Украине

28 апреля 2023 07:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ловушки Кремля: аналитики ISW рассказали, как США нужно помогать Украине
Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Соединенные Штаты не должны попасть в ловушки восприятия Кремля или предупредительно усложнить его варианты политики, устанавливая ожидания мирных переговоров, к которым Кремль не выразил никакого желания вступать добросовестно.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики подчеркивают, что Россия — это не любая воюющая сторона — это воюющая сторона, которая неоднократно и целенаправленно воровала понятие мира как спасительного круга своей агрессии. Рассчитывать на переговоры перед тем, как помочь Украине вытеснить российские силы дальше с территории Украины, только в пользу Кремля.

Не считая того, эта война не может быть решена методом переговоров. Путин прибег к полномасштабному вторжению в Украину, когда другие средства контроля над Украиной не смогли. Кремль принимает участие в геноцидных усилиях, направленных на искоренение украинской идентичности и государственности путем широкомасштабного механизированного вторжения.

Как США и Западу нужно помогать Украине

В ISW отмечают, что США и Запад должны переориентировать свое оборонное производство на обеспечение последовательных контрнаступательных операций Украины и, что важно, помочь Украине спланировать постоянные усилия по восстановлению сил. Это требует признания необходимости начальных инвестиций для обеспечения долгосрочных интересов национальной безопасности США.

Позволить Украине скорее добиться решающей победы является лучшей инвестицией, чем позволить — либо из-за отсутствия действий, либо из-за давления на Украину до уступок — России продолжать длительную войну, которая, вероятно, является лучшим шансом Кремля достичь своих максималистских целей в Украине.

Напомним, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие, при котором могут состояться переговоры России с Украиной. По его словам, они могут произойти только с учетом российских интересов.

Добавим, что Франция стремится посадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Китая Си Цзиньпину с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.

Однако Кремль исключил возможность посредничества Франции в урегулировании конфликта на территории Украины, заявив, что Париж является одной из сторон этого конфликта.

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