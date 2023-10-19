Підозрювана у вбивстві Владлена Татарського розповіла свою версію справи

Затримана Дар'я Трепова на суді. Фото: росЗМІ

Росіянка Дар'я Трепова, яку звинувачують у вбивстві російського військкора Владлена Татарського, розповіла про свою версію інциденту. Зазначається, що Трепова називалася іншим іменем, коли ходила на зустрічі з пропагандситом.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами Трепової, з початку війни вона хотіла зайнятися журналістикою, і їздити до російських солдатів на фронт в якості волонтерки, оскільки має вищу медичну освіту. Вона написала знайомому журналісту-військкору (невідомо, чи особисто Татарському), і той пообіцяв допомогти. Його ім'я дівчина не назвала.

"Коли він написав, що може організувати переїзд, я не відмовлялася, але відклала остаточне рішення. Паралельно він запропонував спробувати себе в журналістиці та заразом трохи йому допомогти. Так я й почала відвідувати лекції Владлена Татарського", — розповідає Трепова.

Трепова каже: їй запропонували видаватися іншим ім'ям в умовах військової цензури. Кому належало це ім'я, вона не перевірила. Проте пов'язані з силовиками РФ Telegram-канали повідомляли, що Дар'я не від свого імені вела блог про мистецтво "Уламки святих чудес". У ньому, до вибуху в кафе, було опубліковано пост із фотографією листівок, які дівчина подарувала Татарському.

"Мені сказали, що я проводжу журналістське розслідування. І звичайно ж, я не знала, що доведеться щось дарувати. Водночас я писала статті, й ми готували їх із тим журналістом", — зазначила затримана.

Чи справді її підставили

Трепова каже: вона погодилася на ці умови, бо в той час мала власні проблеми. Її звільнили з роботи, вона шукали житло, а невпізнаний "журналіст" запропонував їй як переїзд, так і житло з роботою. Всю інформацію вона навіть і не подумала перевіряти.

"Хоч в одному мене не обдурили — житлом та роботою я тепер забезпечена надовго. Мене легко обдурити, тому я часто потрапляла в неприємності", — каже дівчина.

Наостанок вона сказала, що в Лефортовському СІЗО Москви їй "значно краще": там "сприятливі умови" вона стала вірувати, але при цьому "переймається й плаче".

Водночас голова СК РФ Олександр Бастрикін заявив, що Трепова знала про вибухівку у статуетці, яку передала Татарському. В його кабінеті досі переконані, що дівчина діяла за указом "осіб, які діяли з території України".

Нагадаємо, що Владлен Татарський загинув у квітні цього року під час свого творчого вечора у Санкт-Петербурзі. Також з'явилася і його біографія: виявилося, що він перебував у складі бойовиків ЛНР, та грозився "пограбувати" та "повбивати" українців, особливо виплескуючи свою тваринну лють на українських дітей.