Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского рассказала свою версию дела

Задержанная Дарья Трепова на суде. Фото: росСМИ

Россиянка Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве российского военкора Владлена Татарского, рассказала о своей версии инцидента. Отмечается, что Трепова называлась другим именем, когда ходила на встречи с пропагандистом.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Версия смерти пропагандиста

По словам Треповой, с начала войны она хотела заняться журналистикой, и ездить к русским солдатам на фронт в качестве волонтера, поскольку имеет высшее медицинское образование. Она написала знакомому журналисту-военкору (неизвестно лично ли Татарскому), и тот пообещал помочь. Его имени она не назвала.

"Когда он написал, что может организовать переезд, я не отказывалась, но отложила окончательное решение. Параллельно он предложил попробовать себя в журналистике, и заодно ему немного помочь. Так я и начала посещать лекции Владлена Татарского", — рассказывает Трепова.

Трепова говорит: ей предложили назваться другим именем в условиях военной цензуры. Кому принадлежало это имя, она не проверила. Однако связанные с силовиками РФ Telegram-каналы сообщали, что Дарья не от своего имени вела блог об искусстве "Обломки святых чудес". В нем, до взрыва в кафе, был опубликован пост с фотографией открыток, подаренных девушкой Татарскому.

"Мне сказали, что я провожу журналистское расследование. И, конечно же, я не знала, что придется что-то дарить. В то же время я писала статьи, и мы готовили их с тем журналистом", — отметила задержанная.

Действительно ли ее подставили

Трепова говорит: она согласилась на эти условия, потому что в то время имела собственные проблемы. Ее уволили с работы, она искала жилье, а неузнаваемый "журналист" предложил ей как переезд, так и жилье с работой. Всю информацию она даже не подумала проверять.

"Хотя в одном меня не обманули - жильем и работой я теперь обеспечена надолго. Меня легко обмануть, поэтому часто попадала в неприятности", — говорит девушка.

Напоследок она сказала, что в Лефортовском СИЗО Москвы ей "гораздо лучше": там "благоприятные условия" она стала веровать, но при этом "переживает и плачет".

В то же время глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Трепова знала о взрывчатке в статуэтке, которую передала Татарскому. В его кабинете до сих пор убеждены, что девушка действовала по указу "лиц, действовавших с территории Украины".

Напомним, что Владлен Татарский погиб в апреле этого года во время творческого вечера в Санкт-Петербурге. Также появилась и его биография: оказалось, что он находился в составе боевиков ЛНР, и грозился "ограбить" и "убивать" украинцев, особенно грозясь выплеснуть свою ярость на украинских детей.