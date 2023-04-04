Суд у Москві обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві пропагандиста Татарського

Дарія Трепова

Сьогодні, 4 квітня, Басманний суд Москви розглянув клопотання про арешт Дар'ї Трепової, затриманої у справі про вибух у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув прокремлівський "воєнкор" Владлен Татарський. Суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Подробиці

Сьогодні, 4 квітня, Дар'ї Треповій пред'явили звинувачення. Дівчину доставили до Басманного районного суду Москві із Санкт-Петербурга.

Їй інкримінують статтю про теракт, вчинений організованою групою, який спричинив смерть людини, а також про незаконне носіння вибухових пристроїв.

Судовий процес щодо Трепової проходив у закритому режимі через таємницю слідства та даних про співучасників. Журналістів у Басманному суді попросили не ставити їй запитань.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

ЗМІ оприлюднили відео, як Владлен Татарський отримав у подарунок статуетку, яка згодом вибухнула.

У росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарію Трепову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

Додамо, у мережі показали останні миті життя російського пропагандиста Владлена Татарського. На відео можна побачити, як дівчина передає йому статуетку з вибухівкою.