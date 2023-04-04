Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Суд у Москві обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві пропагандиста Татарського arrow

Суд у Москві обрав запобіжний захід підозрюваній у вбивстві пропагандиста Татарського

4 квітня 2023 18:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дарія Трепова
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 4 квітня, Басманний суд Москви розглянув клопотання про арешт Дар'ї Трепової, затриманої у справі про вибух у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув прокремлівський "воєнкор" Владлен Татарський. Суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів. 

Про це повідомляють російські ЗМІ

Читайте також:

Подробиці

Сьогодні, 4 квітня, Дар'ї Треповій пред'явили звинувачення. Дівчину доставили до Басманного районного суду Москві із Санкт-Петербурга. 

Їй інкримінують статтю про теракт, вчинений організованою групою, який спричинив смерть людини, а також про незаконне носіння вибухових пристроїв.

Судовий процес щодо Трепової проходив у закритому режимі через таємницю слідства та даних про співучасників. Журналістів у Басманному суді попросили не ставити їй запитань.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув. 

ЗМІ оприлюднили відео, як Владлен Татарський отримав у подарунок статуетку, яка згодом вибухнула. 

У росії спецслужби і поліція затримали на зйомній квартирі Дарію Трепову. Її підозрюють у успішному замаху на пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі.

Додамо, у мережі показали останні миті життя російського пропагандиста Владлена Татарського. На відео можна побачити, як дівчина передає йому статуетку з вибухівкою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB