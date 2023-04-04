Суд в Москве избрал меру пресечения подозреваемой в убийстве пропагандиста Татарского

Дарья Трепова

Сегодня, 4 апреля, Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство об аресте Дарьи Треповой, задержанной по делу о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб прокремлевский "военкор" Владлен Татарский. Суд избрал девушке меру пресечения в виде ареста на 60 дней.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сегодня, 4 апреля, Дарье Треповой предъявили обвинение. Девушку доставили в Басманный районный суд Москве из Санкт-Петербурга.

Ей инкриминируют статью о теракте, совершенном организованной группой, повлекшей смерть человека, а также о незаконном ношении взрывных устройств.

Судебный процесс в отношении Треповой проходил в закрытом режиме из-за тайны следствия и данных о соучастниках. Журналистов в Басманном суде попросили не задавать ей вопросов.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

СМИ обнародовали видео, как Владлен Татарский получил в подарок взорвавшуюся впоследствии статуэтку.

В россии спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ее подозревают в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

В сети показали последние мгновения жизнь российского пропагандиста Владлена Татарского. На видео можно увидеть, как девушка передает ему статуэтку со взрывчаткой.