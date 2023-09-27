Пів року добивається депортації: громадянин України у РФ оголосив голодування

Чоловік на кордоні Росії та Естонії. Фото ілюстративне

В Росії засуджений за вбивство та пограбування громадянин України оголосив голодування, бо вже півроку його не можуть депортувати з Росії. Було навіть дві спроби.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Мова йде про 44-річного Романа Огли, якого, за повідомленням росЗМІ, раніше судили за кількома статтями, в тому числі — за вбивство та пограбування. У квітні його взяли під варту, і з того часу ніяк не можуть екстрадувати.

23 вересня поліція спробувала його передати естонським прикордонникам, але після швидкої перевірки Естонія відмовилася приймати Огли.

Потім таку ж спробу зробили і на латвійському кордоні, але громадянину України і там відмовили без пояснення причин. Огли повернули до Мордовії, де Рузаївський райсуд подовжив чоловіку термін утримання у центрі тимчасового утримання іноземних громадян.

Українця не задовольнило рішення суду, і сьогодні Огли розпочав голодування.

Джерело: Baza

Нагадаємо, що раніше в Естонію не пропустили перше авто з російськими номерами. Натомість латвійська поліція заявила про штрафування водіїв за проросійські наклейки на авто, чим послідувала естонському прикладу.