У Латвії штрафуватимуть водіїв за проросійські наліпки на автомобілях

Поліція Латвії. Фото: Depositphotos

У Латвії поліція штрафуватиме водіїв за написи "Я — русский" на автомобілях. Там назвали це "потенційно провокаційними написами російською мовою".

Про це повідомила латвійська поліція у Twitter.

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Поліція країни пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".

Російські наліпки на авто. Фото: із соцмереж

"Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз’яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, йдеться про надписи на авто типу "я росіянин" або "я росіянка". На думку силовиків, дані надписи можуть бути сприйняті як підтримка військової агресії Росії в Україні.

Водночас там також закликають мешканців повідомляти про транспортні засоби з подібними написами.

Нагадаємо, 13 вересня, Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами Російської Федерації. Відтепер усі країни Балтії не пускають російські автівки.

Того ж дня перший транспортний засіб із російськими номерами було затримано на кордоні між Росією та Естонією.

А вже 15 вересня в'їзд машин із російською реєстрацією заборонили Фінляндія.