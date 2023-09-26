В Латвии будут штрафовать водителей за пророссийские наклейки на автомобилях

Полиция в Латвии. Фото: Depositphotos

В Латвии полиция будет штрафовать водителей за надписи "Я — русский" на автомобилях. Там назвали это "потенциально провокационными надписями на русском языке".

Об этом сообщила латвийская полиция в Twitter.

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Полиция страны пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".

Российские наклейки на авто. Фото: из соцсетей

"Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно прикажет лицам убрать их, а также разъяснить цель и мотивацию размещения такой надписи. Эти лица могут быть привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, речь идет о надписях на авто типа "я россиянин" или "я россиянка". По мнению силовиков, эти надписи могут быть восприняты как поддержка военной агрессии России в Украине.

В то же время, там также призывают жителей сообщать о транспортных средствах с подобными надписями.

Напомним, 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Теперь все страны Балтии не пускают российские автомобили.

В тот же день первое транспортное средство с российскими номерами было задержано на границе между Россией и Эстонией.

А уже 15 сентября въезд машин с российской регистрацией запретили Финляндия.