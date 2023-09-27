Полгода добивается депортации: гражданин Украины в РФ объявил голодовку

Мужчина на границе России и Эстонии. Фото иллюстративное

В России осуждённый за убийство и ограбление гражданин Украины объявил голодовку, потому что уже полгода его не могут депортировать из России. Было даже две попытки.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Речь идёт о 44-летнем Романе Оглы, которого, по сообщению росСМИ, ранее судили по нескольким статьям, в том числе — за убийство и ограбление. В апреле его заключили под стражу, и с тех пор никак не могут экстрадировать.

23 сентября полиция попыталась его передать эстонским пограничникам, но после скорейшей проверки Эстония отказалась принимать Оглы.

Потом такую же попытку предприняли и на латвийской границе, но гражданину Украины и там отказали без объяснения причин. Оглы вернули в Мордовию, где Рузаевский райсуд продлил мужчине срок содержания в центре временного содержания иностранных граждан.

Украинца не удовлетворило решение суда, и сегодня Оглы начал голодовку.

Источник: Baza

Напомним, что ранее в Эстонию не пропустили первый автомобиль с российскими номерами. Латвийская полиция заявила о штрафовании водителей за пророссийские наклейки на авто, чем последовала эстонскому примеру.