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Південна Корея розробляє балістичну ракету великої дальності: коли з'явиться

24 квітня 2023 06:11
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Інна Буряк
редактор
Південна Корея розробляє балістичну ракету великої дальності: коли з'явиться
Випущена ракета. Фото: NARA/Defense Visual Information Distribution
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Південна Корея оголосила про розробку тактичної ракети "земля-земля" нового покоління великої дальності. Заплановано створити таку ракету до 2032-го року.

Про це повідомляє Janes.

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Що відомо

Видання зазначає, що Адміністрація з питань оборонних закупівель Південної Кореї оголосила про розробку покращеної версії Корейської тактичної ракети земля-земля. На втілення проєкту було виділено понад 1 млрд доларів.

"Цим проєктом має бути здобуто можливість завдавати швидкого та точного удару по головних загрозах на початку війни. Також має бути покращено спроможність розробляти керовані ракети для точних ударів", — заявили в Адміністрації.

Поки невідомо, яка саме оборонна компанія займатиметься розробкою ракетної системи та її детальні характеристики.

"Компанії, які вироблятимуть прототипи, будуть відібрані пізніше", — запевнили в Адміністрації.

Нагадаємо, що США закликають Південну Корею не заповнювати порожнечу на ринку напівпровідників у Китаї, якщо останній заборонить американському виробнику мікросхем Micron продавати продукти на своєму ринку. 

Також ми повідомляли, що статус Північної Кореї як світової ядерної держави є остаточним і незворотним і залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років, навіть якщо Вашингтон його не визнає.

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