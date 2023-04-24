США закликають Південну Корею не імпортувати до Китаю мікросхеми в разі дефіциту: кіберконфлікт

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: Reuters

США закликають Південну Корею не заповнювати порожнечу на ринку напівпровідників у Китаї, якщо останній заборонить американському виробнику мікросхем Micron продавати продукти на своєму ринку.

Про це повідомляє Reuters.

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В адміністрації кіберпростору Китаю раніше заявили, що відбуватиметься перевірка продуктів компанії Micron, які продаються на китайському ринку. Своєю чергою Micron заявила, що співпрацює з китайським урядом та її діяльність у Китаї має нормальний характер.

Сполучені Штати звернулися до Південної Кореї закликати Samsung Electronics і SK Hynix не збільшувати продажі до Китаю, якщо в результаті розслідування Micron буде заборонено.

Для запобігання можливого використання експортованих технологій виробництва мікросхем у військових цілях, США встановили ряд обмежень на їх експорт до Китаю. Крім того, Вашингтон включив до санкцій китайські компанії, зокрема Yangtze Memory Technologies, яка є найбільшим конкурентом Micron.

Нагадаємо, що США понизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування РФ. Вважають головування Росії в Радбезі ООН під час російсько-української війни неприпустимим.

Також ми повідомляли, що вчора, 23 квітня, журналісти РФ готувались до вильоту в США, але візи їм не видали. Лавров і Захарова в істериці.

Додамо, що 23 квітня 2023 року Президент США Джо Байден звернувся до американців із заявою щодо ситуації в Судані. Мова йшла про успішну евакуацію посадовців із міста Хартум.