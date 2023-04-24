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США призывают Южную Корею не импортировать в Китай микросхемы в случае дефицита: киберконфликт

24 апреля 2023 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США призывают Южную Корею не импортировать в Китай микросхемы в случае дефицита: киберконфликт
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

США призывают Южную Корею не заполнять пустоту на рынке полупроводников в Китае, если последний запретит американскому производителю микросхем Micron продавать продукты на своем рынке.

Об этом сообщает Reuters.

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В администрации киберпространства Китая ранее заявили, что будет проходить проверка продуктов компании Micron, которые продаются на китайском рынке. В свою очередь Micron заявила, что сотрудничает с китайским правительством и его деятельность в Китае носит нормальный характер.

Соединенные Штаты обратились в Южную Корею призвать Samsung Electronics и SK Hynix не увеличивать продажи в Китай, если в результате расследования Micron будет запрещено.

Для предотвращения возможного использования экспортируемых технологий производства микросхем в военных целях США установили ряд ограничений на их экспорт в Китай. Кроме того, Вашингтон включил в санкции китайские компании, в частности Yangtze Memory Technologies, которая является крупнейшим конкурентом Micron.

Напомним, что США снизили уровень своего представительства в Совбезе ООН во время председательства РФ. Считают председательство России в Совбезе ООН во время российско-украинской войны недопустимым.

Также мы сообщали, что вчера, 23 апреля, журналисты РФ готовились к вылету в США, но визы им не выдали. Лавров и Захарова в истерике.

Добавим, что 23 апреля 2023 года Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

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