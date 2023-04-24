Южная Корея разрабатывает баллистическую ракету большой дальности: когда появится

Выпущенная ракета. Фото: NARA/Defense Visual Information Distribution

Южная Корея объявила о разработке тактической ракеты "земля-земля" нового поколения большой дальности. Планируется создать такую ракету до 2032-го года.

Об этом сообщает Janes.

Читайте также:

Что известно

Издание отмечает, что Администрация по оборонным закупкам Южной Кореи объявила о разработке улучшенной версии Корейской тактической ракеты "земля-земля". На осуществление проекта было выделено более 1 млрд долларов.

"Этим проектом должна быть получена возможность наносить быстрый и точный удар по главным угрозам в начале войны. Также должна быть улучшена способность разрабатывать управляемые ракеты для точных ударов", — заявили в Администрации.

Пока неизвестно, какая оборонная компания будет заниматься разработкой ракетной системы и ее детальные характеристики.

"Компании, которые будут производить прототипы, будут отобраны позже", — заверили в Администрации.

Напомним, что США призывают Южную Корею не заполнять пустоту на рынке полупроводников в Китае, если последний запретит американскому производителю микросхем Micron продавать продукты на своем рынке.

Также мы сообщали, что статус Северной Кореи как мирового ядерного государства окончательный и необратимый и будет оставаться неоспоримым фактом в течение тысяч лет, даже если Вашингтон его не признает.