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Южная Корея разрабатывает баллистическую ракету большой дальности: когда появится

24 апреля 2023 06:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Южная Корея разрабатывает баллистическую ракету большой дальности: когда появится
Выпущенная ракета. Фото: NARA/Defense Visual Information Distribution
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Южная Корея объявила о разработке тактической ракеты "земля-земля" нового поколения большой дальности. Планируется создать такую ракету до 2032-го года.

Об этом сообщает Janes.

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Что известно

Издание отмечает, что Администрация по оборонным закупкам Южной Кореи объявила о разработке улучшенной версии Корейской тактической ракеты "земля-земля". На осуществление проекта было выделено более 1 млрд долларов.

"Этим проектом должна быть получена возможность наносить быстрый и точный удар по главным угрозам в начале войны. Также должна быть улучшена способность разрабатывать управляемые ракеты для точных ударов", — заявили в Администрации.

Пока неизвестно, какая оборонная компания будет заниматься разработкой ракетной системы и ее детальные характеристики.

"Компании, которые будут производить прототипы, будут отобраны позже", — заверили в Администрации.

Напомним, что США призывают Южную Корею не заполнять пустоту на рынке полупроводников в Китае, если последний запретит американскому производителю микросхем Micron продавать продукты на своем рынке.

Также мы сообщали, что статус Северной Кореи как мирового ядерного государства окончательный и необратимый и будет оставаться неоспоримым фактом в течение тысяч лет, даже если Вашингтон его не признает.

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