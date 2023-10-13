Північна Корея експортувала зброю для ХАМАС, — Ізраїль

Солдати ЦАХАЛ. Фото: пресслужба ЦАХАЛ

Ізраїльська армія ЦАХАЛ заявила, що терористи ХАМАС мають у своєму арсеналі зброю північнокорейського виробництва. Зокрема, це різні ракетні снаряди.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

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ЦАХАЛ опублікували в соцмережі фото, де солдати показують зброю, захоплену у терористів. За їхніми твердженнями, серед ракет є ті, які виробила Північна Корея.

Солдати ЦАХАЛ показують північнокорейські ракети. Фото: пресслужба ЦАХАЛ

Як зазначає Юст Оліманс, автор книги "Збройні сили Північної Кореї", експортовані ракети часто позначають червоною смужкою. Таку характерну смугу можна побачити на фото, опубліковані ЦАХАЛ.

Щодо даних звинувачень, Північна Корея їх відкидає. Вона назвала таку інформацію "брехнею Заходу".

Нагадаємо, що 7 жовтня терористична ісламська організація ХАМАС напали на Ізраїль. Внаслідок цього загинуло більше тисячі цивільних.