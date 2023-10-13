Северная Корея экспортировала оружие для ХАМАС, — Израиль

Солдаты ЦАХАЛ. Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Израильская армия ЦАХАЛ заявила, что террористы ХАМАС имеют в своем арсенале оружие северокорейского производства. В частности, это разные ракетные снаряды.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ .

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ЦАХАЛ опубликовали в соцсети фото, где солдаты показывают оружие, захваченное у террористов. По их утверждениям, среди ракет есть те, которые выработала Северная Корея.

Солдаты Цахал показывают северокорейские ракеты. Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Как отмечает Юст Олиманс, автор книги "Вооруженные силы Северной Кореи", экспортируемые ракеты часто обозначают красной полоской. Такую характерную полосу можно увидеть на фото, опубликованном ЦАХАЛ.

Данные обвинения Северная Корея отвергает. Она назвала их "ложью Запада".

Напомним, что 7 октября террористическая исламская организация ХАМАС напала на Израиль. В результате погибли более тысячи гражданских.