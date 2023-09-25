Поліція відновила контроль на території в Косово, яку захопили озброєні люди

Поліцейські на місці події. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У неділю, 24 вересня, озброєні люди на бронетехніці захопили монастир в селі Баньська на півночі Косово. Внаслідок цього відбулася перестрілка з поліцейськими. Правоохоронці вже відновили контроль на території.

Про це повідомляють Reuters та "Радіо Свобода".

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Захоплення монастиря

Косовська поліція розповіла, що до села проникла група з приблизно 30 озброєних людей на бронетехніці. Вони вступили у зіткнення з правоохоронцями, а потім забарикадувались у будівлі монастиря.

Рашко-Прізренська єпархія Сербської православної церкви, до якої входить Баньська, повідомила, що чоловіки на броньованій машині увірвалися на територію монастиря. Невідомі змусили монахів та паломників замкнутися всередині храму.

Після декількох годин облоги та перестрілки зловмисники покинули захоплену територію.

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ Кшелал Буряк звинуватили у нападі "злочинців, які спонсоруються Сербією".

"Вони є професіоналами з військовим і поліцейським досвідом", — сказав Курті.

Президент Сербії Олександр Вучич розповів, що внаслідок перестрілки загинули три серби, ще двоє отримали поранення. За його словами, це був один із найважчих днів.

Поліція відновила контроль

"Ми взяли цю територію під контроль. Це було досягнуто після кількох послідовних боїв", — заявив журналістам міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла.

Влада повідомила, що шістьох зловмисників вдалося затримати та арештувати. Серед затриманих — двоє нападників і четверо осіб, у яких виявили обладнання для радіозв’язку, значну кількість зброї, боєприпасів та інших засобів.

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