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Полиция восстановила контроль на территории в Косово, которую захватили вооруженные люди

25 сентября 2023 10:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Полиция восстановила контроль на территории в Косово, которую захватили вооруженные люди
Полицейские на месте происшествия. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В воскресенье, 24 сентября, вооруженные люди на бронетехнике захватили монастырь в селе Баньска на севере Косово. В результате этого произошла перестрелка с полицейскими. Правоохранители уже возобновили контроль на территории.

Об этом сообщают Reuters и "Радио Свобода".

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Захват монастыря

Косовская полиция рассказала, что в село проникла группа из примерно 30 вооруженных людей на бронетехнике. Они вступили в столкновение с правоохранителями, а затем забаррикадировались в здании монастыря.

Рашко-Призренская епархия Сербской православной церкви, в которую входит Баньская, сообщила, что мужчины на бронированной машине ворвались на территорию монастыря. Неизвестные заставили монахов и паломников запереться внутри храма.

После нескольких часов осады и перестрелки злоумышленники покинули захваченную территорию.

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти и министр внутренних дел Кшелал Буряк обвинили в нападении "преступников, спонсируемых Сербией".

"Они являются профессионалами с военным и полицейским опытом", — сказал Курти.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в результате перестрелки погибли три серба, еще двое получили ранения. По его словам, это был один из самых трудных дней.

Полиция возобновила контроль

"Мы взяли эту территорию под контроль. Это было достигнуто после нескольких последовательных боев", — заявил журналистам министр внутренних дел Косово Джелал Свекла.

Власти сообщили, что шестерых злоумышленников удалось задержать и арестовать. Среди задержанных — двое нападающих и четыре человека, у которых обнаружили оборудование для радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасов и других средств.

Напомним, в городе Балтимор, США, произошла смертельная стрельба. Инцидент случился на вечеринке.

Также мы писали, что на юго-западе Филадельфии произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще двое детей получили ранения.

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