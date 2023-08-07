Польща перекидає до кордону Білорусі 1000 військових

Польські солдати. Фото: росЗМІ

Голова польської прикордонної служби генерал-майор Томаш Прага просить польське Міністерство оборони про реалізацію плану перекидання додаткових тисяч солдатів на кордон з Білоруссю. Це пов'язано з тим, що на польсько-білоруському кордоні посилюється агресивна поведінка проти прикордонників та військовослужбовців Польщі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік, передає PAP.

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Вонсік наголосив на тому, що весь процес незаконної міграції нині контролюють білоруські прикордонні служби, при цьому він підкреслив, що без їхньої прямої участі подібне було б нереалізованим.

За його словами, на кордоні з Білоруссю посилюється агресивна поведінка проти польських прикордонників та військовослужбовців. Він навів приклад атаки на польські патрулі, зокрема і випадок, коли з білоруського боку було випущено предмет, який розбив скло прикордонного транспорту.

"Білоруські силові структури також завдають удару по кордону, полегшуючи мігрантам її перехід. Нам потрібна значно більша кількість військових на кордоні. Командир Томаш Прага звернувся до Міністерства оборони з вимогою відправити додаткові тисячі солдатів на кордон з Білоруссю", — заявив Мацей Вонсік.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Зокрема, вони обговорили ситуацію із "вагнерівцями", які перебувають на території Білорусі.