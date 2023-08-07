Польша перекидывает к границе Беларуси 1000 военных

Польские солдаты. Фото: росСМИ

Глава польской пограничной службы, генерал-майор Томаш Прага, просит польское Министерство обороны о реализации плана переброски дополнительных тысячи солдатов на границу с Беларусью. Это связано с тем, что на польско-белорусской границе усиливается агрессивное поведение против пограничников и военнослужащих Польши.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик, передает PAP.

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Вонсик акцентировал внимание на том, что весь процесс незаконной миграции в текущее время контролируют белорусские пограничные службы, при этом он подчеркнул, что без их прямого участия подобное было бы нереализуемым.

Согласно его словам, на границе с Беларусью усиливается агрессивное поведение против польских пограничников и военнослужащих. Он привел в качестве примера атаки на польские патрули, включая случай, когда с белорусской стороны был брошен предмет, который разбил стекло пограничного транспорта.

"Белорусские силовые структуры также наносят удар по безопасности границы, облегчая мигрантам ее переход. Нам требуется значительно большее количество военных на границе. Командир Томаш Прага обратился к Министерству обороны с требованием отправить дополнительные тысячи солдат на границу с Беларусью", — заявил Мацей Вонсик.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. В частности, они обсудили ситуацию с "вагнеровцами", находящимися на территории Беларуси.