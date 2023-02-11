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Польща закликає Євросоюз активніше розвивати ядерну енергетику

11 лютого 2023 10:42
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Скорочення енергетичної залежності від рф: Польща закликає ЄС активніше розвивати ядерну галузь
Польща виступила з заявою щодо реформи енергетичної галузі у ЄС
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Польща закликала Європейський Союз використати майбутні реформи європейського ринку електроенергії, щоб зробити більше для підтримки інвестицій у ядерну енергетику. Таким чином, як наголошує Польща, Європа зможе ще більше скороти залежність від російських енергоносіїв. 

Про це повідомляє Reuters

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Пропозиція Польщі щодо енергетичної реформи

Європейський Союз має намір запропонувати модернізацію ринку електроенергії наступного місяця, щоб спробувати уникнути повторення минулого року, коли скорочення поставок російського газу призвело до стрімкого зростання цін на електроенергію в Європі, оскільки газові заводи часто встановлюють загальні ціни на електроенергію в поточній системі ЄС.

"Ми повинні забезпечити позитивне регуляторне середовище для інвестування в усі технології з нульовим і низьким рівнем викидів. Це особливо важливо для проєктів ядерної енергетики", — йдеться в документі Польщі, який надали політикам ЄС, додаючи, що ядерні проєкти зазвичай вимагають великих початкових інвестицій.

Дискусія в ЄС щодо напрямків розвитку енергетики

Заклик із Варшави прозвучав у той час, коли країни обговорюють роль атомної енергетики в інших політиках ЄС. Цього тижня переговори щодо нових цілей ЄС щодо відновлюваної енергетики були скасовані через розбіжності щодо того, чи розширювати ці цілі, щоб включити водень, вироблений за допомогою ядерної енергії.

Джерело енергії з низьким вмістом вуглецю підтримується країнами ЄС, включаючи Францію, яка має великий ядерний парк, і Польщу, яка планує будувати реактори, щоб допомогти поступово відмовитися від вугілля. Німеччина та Австрія є одними з її противників, посилаючись на занепокоєння щодо утилізації та безпеки ядерних відходів.

Польща заявила, що ЄС також повинен спростити для країн запуск механізмів електричної потужності та тимчасово скасувати обмеження на викиди, що може дозволити таким схемам підтримувати вугільну енергетику.

У механізмі потужності уряд платить електростанціям, щоб гарантувати, що вони залишаться доступними для виробництва електроенергії, коли це необхідно. Чинні правила ЄС дозволяють країнам робити це лише в крайньому випадку, і Брюссель висловив занепокоєння, що схеми можуть спотворити конкуренцію на енергетичних ринках.

У ЄС заявляють, що його майбутні реформи будуть спрямовані на розширення використання в Європі довгострокових контрактів, які забезпечують електростанціям фіксовану ціну на електроенергію, щоб спробувати зробити рахунки за електроенергію більш стабільними та менш прив’язаними до нестабільних короткострокових ринків. Польща заявила, що підтримає розширення таких контрактів.

Нагадаємо, що 2 лютого Європарламент проголосував за резолюцію, у якій ішлося про те, що країни ЄС мають запровадити повне ембарго на імпорт до Євросоюзу викопного палива та урану із російської федерації.

Резолюція, ухвалена ЄП, закликає остаточно відмовитися від обох "Північних потоків".

Також європарламентарі наголосили на необхідності запровадження санкцій проти таких російських компаній, як Лукойл та Росатом.

Водночас президент Болгарії Румен Радев заявив, що його країна не буде підтримувати санкції Євросоюзу проти російської атомної галузі. За словами болгарського лідера, це вдарить по економіці його країни.

Також відомо, що 5 лютого Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. В санкційний список потрапили 200 компаній. 

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