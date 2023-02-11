Сокращение энергетической зависимости от рф: Польша призывает ЕС активнее развивать ядерную отрасль

Польша выступила с заявлением о реформе энергетической отрасли в ЕС

Польша призвала Европейский Союз использовать будущие реформы европейского рынка электроэнергии, чтобы сделать больше для поддержки инвестиций в ядерную энергетику. Таким образом, как подчеркивает Польша, Европа сможет еще больше сократить зависимость от российских энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters.

Предложение Польши по энергетической реформе

Европейский Союз намерен предложить модернизацию рынка электроэнергии в следующем месяце, чтобы попытаться избежать повторения в прошлом году, когда сокращение поставок российского газа привело к стремительному росту цен на электроэнергию в Европе, поскольку газовые заводы часто устанавливают общие цены на электроэнергию в текущей системе ЕС.

"Мы должны обеспечить положительную регуляторную среду для инвестирования во все технологии с нулевым и низким уровнем выбросов. Это особенно важно для проектов ядерной энергетики", — говорится в документе Польши, предоставленном политикам ЕС, добавляя, что ядерные проекты обычно требуют больших начальных инвестиций.

Дискуссия в ЕС по направлениям развития энергетики

Предложение из Варшавы прозвучало в то время, когда страны обсуждают роль атомной энергетики в других политиках ЕС. На этой неделе переговоры о новых целях ЕС по возобновляемой энергетике были отменены из-за разногласий относительно того, расширять ли эти цели, чтобы включить водород, произведенный с помощью ядерной энергии.

Источник энергии с низким содержанием углерода поддерживается странами ЕС, включая Францию, обладающую большим ядерным парком, и Польшу, которая планирует строить реакторы, чтобы помочь постепенно отказаться от угля. Германия и Австрия являются одними из ее противников, ссылаясь на беспокойство по утилизации и безопасности ядерных отходов.

Польша заявила, что ЕС должен упростить для стран запуск механизмов электрической мощности и временно отменить ограничения на выбросы, что может позволить таким схемам поддерживать угольную энергетику.

В механизме мощности правительство платит электростанциям, чтобы гарантировать, что они останутся доступными для производства электроэнергии, когда это необходимо. Действующие правила ЕС позволяют странам делать это только в крайнем случае, и Брюссель выразил обеспокоенность тем, что схемы могут исказить конкуренцию на энергетических рынках.

В ЕС заявляют, что его будущие реформы будут направлены на расширение использования в Европе долгосрочных контрактов, обеспечивающих электростанциям фиксированную цену на электроэнергию, чтобы попытаться сделать счета за электроэнергию более стабильными и менее привязанными к нестабильным краткосрочным рынкам. Польша заявила, что поддержит расширение подобных контрактов.

Напомним, что 2 февраля Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой говорилось, что страны ЕС должны ввести полное эмбарго на импорт в Евросоюз ископаемого топлива и урана из российской федерации.

Резолюция, принятая ЕП, призывает окончательно отказаться от обоих "Северных потоков".

Также европарламентарии отметили необходимость введения санкций против таких российских компаний, как ЛУКОЙЛ и Росатом.

В то же время, президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет поддерживать санкции Евросоюза против российской атомной отрасли. По словам болгарского лидера, это отразится на экономике его страны.

Также известно, что 5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний.