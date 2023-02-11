Сокращение энергетической зависимости от рф: Польша призывает ЕС активнее развивать ядерную отрасль

Польша призывает Евросоюз активнее развивать ядерную энергетику
Польша призвала Европейский Союз использовать будущие реформы европейского рынка электроэнергии, чтобы сделать больше для поддержки инвестиций в ядерную энергетику. Таким образом, как подчеркивает Польша, Европа сможет еще больше сократить зависимость от российских энергоносителей.
Об этом сообщает Reuters.
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Предложение Польши по энергетической реформе
Европейский Союз намерен предложить модернизацию рынка электроэнергии в следующем месяце, чтобы попытаться избежать повторения в прошлом году, когда сокращение поставок российского газа привело к стремительному росту цен на электроэнергию в Европе, поскольку газовые заводы часто устанавливают общие цены на электроэнергию в текущей системе ЕС.
"Мы должны обеспечить положительную регуляторную среду для инвестирования во все технологии с нулевым и низким уровнем выбросов. Это особенно важно для проектов ядерной энергетики", — говорится в документе Польши, предоставленном политикам ЕС, добавляя, что ядерные проекты обычно требуют больших начальных инвестиций.
Дискуссия в ЕС по направлениям развития энергетики
Предложение из Варшавы прозвучало в то время, когда страны обсуждают роль атомной энергетики в других политиках ЕС. На этой неделе переговоры о новых целях ЕС по возобновляемой энергетике были отменены из-за разногласий относительно того, расширять ли эти цели, чтобы включить водород, произведенный с помощью ядерной энергии.
Источник энергии с низким содержанием углерода поддерживается странами ЕС, включая Францию, обладающую большим ядерным парком, и Польшу, которая планирует строить реакторы, чтобы помочь постепенно отказаться от угля. Германия и Австрия являются одними из ее противников, ссылаясь на беспокойство по утилизации и безопасности ядерных отходов.
Польша заявила, что ЕС должен упростить для стран запуск механизмов электрической мощности и временно отменить ограничения на выбросы, что может позволить таким схемам поддерживать угольную энергетику.
В механизме мощности правительство платит электростанциям, чтобы гарантировать, что они останутся доступными для производства электроэнергии, когда это необходимо. Действующие правила ЕС позволяют странам делать это только в крайнем случае, и Брюссель выразил обеспокоенность тем, что схемы могут исказить конкуренцию на энергетических рынках.
В ЕС заявляют, что его будущие реформы будут направлены на расширение использования в Европе долгосрочных контрактов, обеспечивающих электростанциям фиксированную цену на электроэнергию, чтобы попытаться сделать счета за электроэнергию более стабильными и менее привязанными к нестабильным краткосрочным рынкам. Польша заявила, что поддержит расширение подобных контрактов.
Напомним, что 2 февраля Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой говорилось, что страны ЕС должны ввести полное эмбарго на импорт в Евросоюз ископаемого топлива и урана из российской федерации.
Резолюция, принятая ЕП, призывает окончательно отказаться от обоих "Северных потоков".
Также европарламентарии отметили необходимость введения санкций против таких российских компаний, как ЛУКОЙЛ и Росатом.
В то же время, президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет поддерживать санкции Евросоюза против российской атомной отрасли. По словам болгарского лидера, это отразится на экономике его страны.
Также известно, что 5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли россии. В санкционный список попали 200 компаний.