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Польща змінює назву Калінінграда на дорожніх знаках

1 червня 2023 16:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща змінює назву Калінінграда на дорожніх знаках
Дорожній знак у Польщі. Фото: East News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Польщі почали змінювати на дорожніх знаках назву російського міста Калінінград. У країні починає з'являтися нова назва — Крулевець.

Про це повідомляє Korrespondent, з посиланням на видання Gazeta.

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Перейменування Калінінграда на дорожніх знаках 

Польські дорожні робітники повинні замінити 26 покажчиків, 14 з них змінять повністю. 

Роботи з перейменування проводяться в Вармінсько-Мазурському воєводстві, що межує з Калінінградською областю. 

"Гендирекція національних доріг та автострад повідомляє, що дорожнім робітникам належить замінити 26 покажчиків. Зокрема, 14 інформаційних таблиць замінять повністю, а на 12 з метою економії назву Калінінграда буде заклеєно наклейкою з написом Крулевець", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 9 травня російський Калінінград у польській мові перейменували на Крулевець. Причиною є штучність радянської назви та причетність Калініна до розстрілу польських військовополонених у Катині.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда схвалив законопроєкт про вплив Росії. Опозиція розкритикувала його і планує вийти на марш. 

Додамо, польські солдати 16-ї механізованої дивізії вже ознайомилися з американськими HIMARS, які прибули зі США. Ці установки будуть розміщені на кордоні з РФ.

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