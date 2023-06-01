Польща змінює назву Калінінграда на дорожніх знаках

Дорожній знак у Польщі. Фото: East News

У Польщі почали змінювати на дорожніх знаках назву російського міста Калінінград. У країні починає з'являтися нова назва — Крулевець.

Про це повідомляє Korrespondent, з посиланням на видання Gazeta.

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Перейменування Калінінграда на дорожніх знаках

Польські дорожні робітники повинні замінити 26 покажчиків, 14 з них змінять повністю.

Роботи з перейменування проводяться в Вармінсько-Мазурському воєводстві, що межує з Калінінградською областю.

"Гендирекція національних доріг та автострад повідомляє, що дорожнім робітникам належить замінити 26 покажчиків. Зокрема, 14 інформаційних таблиць замінять повністю, а на 12 з метою економії назву Калінінграда буде заклеєно наклейкою з написом Крулевець", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 9 травня російський Калінінград у польській мові перейменували на Крулевець. Причиною є штучність радянської назви та причетність Калініна до розстрілу польських військовополонених у Катині.

Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда схвалив законопроєкт про вплив Росії. Опозиція розкритикувала його і планує вийти на марш.

Додамо, польські солдати 16-ї механізованої дивізії вже ознайомилися з американськими HIMARS, які прибули зі США. Ці установки будуть розміщені на кордоні з РФ.