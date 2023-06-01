Польша меняет название Калининграда на дорожных знаках

Дорожный знак в Польше. Фото: East News

В Польше начали менять на дорожных знаках название российского города Калининград. В стране начинает появляться новое название — Крулевец.

Об этом сообщает Korrespondent, со ссылкой на издание Gazeta.

Читайте также:

Переименование Калининграда на дорожных знаках

Польские дорожные рабочие должны заменить 26 указателей, 14 из них сменят полностью.

Работы по переименованию проводятся в Варминско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью.

"Гендирекция национальных дорог и автострад сообщает, что дорожным рабочим предстоит заменить 26 указателей. В частности, 14 информационных таблиц заменят полностью, а на 12 в целях экономии название Калининграда будет заклеено наклейкой с надписью Крулевец", — говорится в сообщении.

Напомним, с 9 мая российский Калининград в польском языке переименовали на Крулевец. Причиной является искусственность советского названия и причастность Калинина к расстрелу польских военнопленных в Катыни.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда одобрил законопроект о влиянии России. Оппозиция раскритиковала его и намерена выйти на марш.

Добавим, польские солдаты 16-й механизированной дивизии уже ознакомились с прибывшими из США американскими HIMARS. Эти установки будут размещены на границе с РФ.