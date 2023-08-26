Помилувані "вагнерівці", які повернулися з війни, продовжують вбивати: розслідування

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Помилувані найманці приватної військової компанії "Вагнер", які повернулися з війни в Україні, продовжують вбивати людей у Росії. Наразі декілька з них підозрюються у зґвалтуванні чотирьох осіб та вбивстві щонайменше 12.

Про це йдеться в розслідуванні росЗМІ.

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Перше вбивство навесні цього року скоїв ексув'язнений Іван Россомахін, який повернувся з війни в Україні. "Вагнерівець" у Вятських Полянах Кіровської області в березні зарізав 85-річну пенсіонерку.

У квітні найманець Георгій Сіукаєв зарізав 37-річного чоловіка з інвалідністю з Цхінвалу.

"Також у квітні двох аніматорів під час грабежу в Краснодарському краї вбив "вагнерівець" Дем'ян Кеворк'ян. Разом зі спільниками він зарізав 37-річного Кирила Чубка і 19-річну Тетяну Мостико, після чого сховав їхні тіла в лісі", — йдеться у розслідуванні.

У червні найманець ПВК Василь Мурачев влаштував стрілянину в кафе Ангарська. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Ще одне вбивство на початку літа скоїв колишній ув'язнений Микита Любимов із Чувашії. У селі Мурзаково він побив до смерті свого 56-річного знайомого, до якого прийшов у гості.

У селі Дерев'яне Прионезького району п'яний "вагнерівець" Ігор Сафонов разом із подільником влаштував різанину. Внаслідок цього загинуло шестеро людей. Видання повідомляє, що спочатку вони зарізали чотирьох знайомих, а потім підпалили їхній будинок. Після цього "вагнерівець" та його подільник зайшли в інший будинок та зарізали батька з сином. Після цього вони також влаштували підпал.

"Ексув'язнені стають обвинуваченими і в насильницьких злочинах. Так, у травні в Новосибірську затримали 42-річного "вагнерівця", який зґвалтував двох школярок 10 і 12 років", — йдеться у розслідуванні.

У серпні правоохоронці оголосили в розшук ще двох "вагнерівців" Олексія Хлєбнікова і Олексія Костроміна за зґвалтування.

Вбивства "вагнерівців". Фото: t.me/svobodnieslova

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ПВК "Вагнер" залишається на території його країни. За його словами, найманці продовжать жити в Білорусі та працювати.