Помилованные "вагнеровцы", вернувшиеся с войны, продолжают убивать: расследование

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Помилованные наемники частной военной компании "Вагнер", которые вернулись с войны в Украине, продолжают убивать людей в России. Сейчас несколько из них подозреваются в изнасиловании четырех человек и убийстве по меньшей мере 12.

Об этом говорится в расследовании росСМИ.

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Первое убийство весной этого года совершил экс-заключенный Иван Россомахин, который вернулся с войны в Украине. "Вагнеровец" в Вятских Полянах Кировской области в марте зарезал 85-летнюю пенсионерку.

В апреле наемник Георгий Сиукаев зарезал 37-летнего мужчину с инвалидностью из Цхинвала.

"Также в апреле двух аниматоров во время грабежа в Краснодарском крае убил "вагнеровец" Демьян Кеворкьян. Вместе с сообщниками он зарезал 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостико, после чего спрятал их тела в лесу", — говорится в расследовании.

В июне наемник ЧВК Василий Мурачев устроил стрельбу в кафе Ангарска. В результате инцидента погиб один человек.

Еще одно убийство в начале лета совершил бывший заключенный Никита Любимов из Чувашии. В селе Мурзаково он избил насмерть своего 56-летнего знакомого, к которому пришел в гости.

В деревне Деревянное Прионежского района пьяный "вагнеровец" Игорь Сафонов вместе с подельником устроил резню. В результате погибли шесть человек. Издание сообщает, что сначала они зарезали четырех знакомых, а затем подожгли их дом. После этого "вагнеровец" и его подельник зашли в другой дом и зарезали отца с сыном. После этого они также устроили поджог.

"Экс-заключенные становятся обвиняемыми и в насильственных преступлениях. Так, в мае в Новосибирске задержали 42-летнего "вагнеровца", который изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет", — говорится в расследовании.

В августе правоохранители объявили в розыск еще двух "вагнеровцев" Алексея Хлебникова и Алексея Костромина за изнасилование.

Убийства "вагнеровцев". Фото: t.me/svobodnieslova

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" остается на территории его страны. По его словам, наемники продолжат жить в Беларуси и работать.