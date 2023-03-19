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Попри страйки пенсійна реформа у Франції відбудеться, — міністр фінансів

19 березня 2023 12:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фото: REUTERS/Manuel Ausloos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи попри вуличні протести та запланований на 20 березня вотум недовіри. Люди влаштувати мітинг проти плану президента Франції Еммануеля Макрона, який хоче підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.

Про це повідомляє Bloomberg та Reuters.

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Деталі

Ле Мер заявив, що у парламенті не буде більшості для вотуму недовіри. 

Французькі профспілки страйкують, а протестувальники вийшли на вулиці проти пенсійної реформи, яку Макрон проштовхнув у четвер, 16 березня, побоюючись втратити голоси в парламенті.

"Народні обранці скажуть своє слово суверенним чином у понеділок. Закон потрібно буде застосовувати. Свобода протесту повна, але ніде не можна допускати насильства", — заявив Ле Мер.

Якщо вотум недовіри буде схвалений, це анулює пенсійний законопроєкт і змусить прем'єр-міністра Елізабет Борн піти у відставку. Тоді Макрон мав би призначити новий уряд.

Ле Мер наголосив, що реформа, яка збільшить пенсійний вік для багатьох людей, необхідна для стабілізації фінансів пенсійної системи.

"Я розумію занепокоєння та тривоги наших співвітчизників, але, безумовно, не заперечуючи економічні реалії, ми станемо жити краще. Щоб фінансувати нашу соціальну модель, одну з найщедріших у світі, ми повинні поступово, для тих, хто може, працювати більше", — зазначив Ле Мер.

Протести у Франції

У суботу, 18 березня, поліція Парижа вже третю ніч вела сутички з демонстрантами.

Зростання хвилювань та мітингів призвело до того, що Макрон зіткнувся з найсерйознішим викликом своїй владі з часів протестів так званих "Gilets Jaunes" (жовтих жилетів) чотири роки тому.

Демонстранти викрикують: "Макрон, іди у відставку!" та "Макрон зламається, ми переможемо". 

Поліція застосовувала сльозогінний газ проти натовпу, який підпалював сміттєві баки. У ніч на суботу було затримано 81 особу.

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Нагадаємо, тисячі людей, обурених планом президента Франції Еммануеля Макрона підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років, приєдналися до протестів, коли комітет законодавців підтримав цю пропозицію. Наразі невідомо, чи зможе глава держави заручитися підтримкою парламентської більшості для реалізації своєї ідеї.

Також ми писали, що 16 березня, у Парижі знову пройшли масові протести проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Французькі правоохоронці намагаються розігнати протестувальників за допомогою водометів та сльозогінного газу.

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