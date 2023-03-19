Несмотря на забастовки пенсионная реформа во Франции состоится, — министр финансов
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты и запланированный на 20 марта вотум недоверия. Люди устроили митинг против плана президента Франции Эммануэля Макрона, желающего повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
Об этом сообщает Bloomberg и Reuters.
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Подробности
Ле Мэр заявил, что в парламенте не будет большинства для вотума недоверия.
Французские профсоюзы бастуют, а протестующие вышли на улицы против пенсионной реформы, которую Макрон протолкнул в четверг, 16 марта, опасаясь потерять голоса в парламенте.
"Народные избранники скажут свое слово суверенным образом в понедельник. Закон нужно будет применять. Свобода протеста полна, но нигде нельзя допускать насилия", — заявил Ле Мер.
Если вотум недоверия будет одобрен, это аннулирует пенсионный законопроект и заставит премьер-министра Элизабет Борн уйти в отставку. Тогда Макрон должен назначить новое правительство.
Ле Мер подчеркнул, что реформа, которая увеличит пенсионный возраст для многих людей, необходима для стабилизации финансов пенсионной системы.
"Я понимаю беспокойство и тревогу наших соотечественников, но, безусловно, не отрицая экономические реалии, мы станем жить лучше. Чтобы финансировать нашу социальную модель, одну из самых щедрых в мире, мы должны постепенно, для тех, кто может, работать больше", — отметил Ле Мер.
Протесты во Франции
В субботу, 18 марта, полиция Парижа уже третью ночь вела стычки с демонстрантами.
Рост волнений и митингов привел к тому, что Макрон столкнулся с самым серьезным вызовом своей власти со времен протестов так называемых Gilets Jaunes (желтых жилетов) четыре года назад.
Демонстранты выкрикивают: "Макрон, уходи в отставку!" и "Макрон сломается, мы победим".
Полиция применяла слезоточивый газ против толпы, поджигавшей мусорные баки. В ночь на субботу было задержано 81 человека.
Напомним, тысячи человек, возмущенных планом президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение. Пока неизвестно, сможет ли глава государства заручиться поддержкой парламентского большинства для реализации своей идеи.
Также мы писали, что 16 марта в Париже снова прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Французские правоохранители пытались разогнать протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа.