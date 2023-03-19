Несмотря на забастовки пенсионная реформа во Франции состоится, — министр финансов

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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты и запланированный на 20 марта вотум недоверия. Люди устроили митинг против плана президента Франции Эммануэля Макрона, желающего повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Об этом сообщает Bloomberg и Reuters.

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Ле Мэр заявил, что в парламенте не будет большинства для вотума недоверия.

Французские профсоюзы бастуют, а протестующие вышли на улицы против пенсионной реформы, которую Макрон протолкнул в четверг, 16 марта, опасаясь потерять голоса в парламенте.

"Народные избранники скажут свое слово суверенным образом в понедельник. Закон нужно будет применять. Свобода протеста полна, но нигде нельзя допускать насилия", — заявил Ле Мер.

Если вотум недоверия будет одобрен, это аннулирует пенсионный законопроект и заставит премьер-министра Элизабет Борн уйти в отставку. Тогда Макрон должен назначить новое правительство.

Ле Мер подчеркнул, что реформа, которая увеличит пенсионный возраст для многих людей, необходима для стабилизации финансов пенсионной системы.

"Я понимаю беспокойство и тревогу наших соотечественников, но, безусловно, не отрицая экономические реалии, мы станем жить лучше. Чтобы финансировать нашу социальную модель, одну из самых щедрых в мире, мы должны постепенно, для тех, кто может, работать больше", — отметил Ле Мер.

Протесты во Франции

В субботу, 18 марта, полиция Парижа уже третью ночь вела стычки с демонстрантами.

Рост волнений и митингов привел к тому, что Макрон столкнулся с самым серьезным вызовом своей власти со времен протестов так называемых Gilets Jaunes (желтых жилетов) четыре года назад.

Демонстранты выкрикивают: "Макрон, уходи в отставку!" и "Макрон сломается, мы победим".

Полиция применяла слезоточивый газ против толпы, поджигавшей мусорные баки. В ночь на субботу было задержано 81 человека.

Напомним, тысячи человек, возмущенных планом президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение. Пока неизвестно, сможет ли глава государства заручиться поддержкой парламентского большинства для реализации своей идеи.

Также мы писали, что 16 марта в Париже снова прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Французские правоохранители пытались разогнать протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа.