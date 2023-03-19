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Несмотря на забастовки пенсионная реформа во Франции состоится, — министр финансов

19 марта 2023 12:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фото: REUTERS/Manuel Ausloos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты и запланированный на 20 марта вотум недоверия. Люди устроили митинг против плана президента Франции Эммануэля Макрона, желающего повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Об этом сообщает Bloomberg и Reuters.

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Ле Мэр заявил, что в парламенте не будет большинства для вотума недоверия.

Французские профсоюзы бастуют, а протестующие вышли на улицы против пенсионной реформы, которую Макрон протолкнул в четверг, 16 марта, опасаясь потерять голоса в парламенте.

"Народные избранники скажут свое слово суверенным образом в понедельник. Закон нужно будет применять. Свобода протеста полна, но нигде нельзя допускать насилия", — заявил Ле Мер.

Если вотум недоверия будет одобрен, это аннулирует пенсионный законопроект и заставит премьер-министра Элизабет Борн уйти в отставку. Тогда Макрон должен назначить новое правительство.

Ле Мер подчеркнул, что реформа, которая увеличит пенсионный возраст для многих людей, необходима для стабилизации финансов пенсионной системы.

"Я понимаю беспокойство и тревогу наших соотечественников, но, безусловно, не отрицая экономические реалии, мы станем жить лучше. Чтобы финансировать нашу социальную модель, одну из самых щедрых в мире, мы должны постепенно, для тех, кто может, работать больше", — отметил Ле Мер.

Протесты во Франции

В субботу, 18 марта, полиция Парижа уже третью ночь вела стычки с демонстрантами.

Рост волнений и митингов привел к тому, что Макрон столкнулся с самым серьезным вызовом своей власти со времен протестов так называемых Gilets Jaunes (желтых жилетов) четыре года назад.

Демонстранты выкрикивают: "Макрон, уходи в отставку!" и "Макрон сломается, мы победим".

Полиция применяла слезоточивый газ против толпы, поджигавшей мусорные баки. В ночь на субботу было задержано 81 человека.

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Напомним, тысячи человек, возмущенных планом президента Франции Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, присоединились к протестам, когда комитет законодателей поддержал это предложение. Пока неизвестно, сможет ли глава государства заручиться поддержкой парламентского большинства для реализации своей идеи.

Также мы писали, что 16 марта в Париже снова прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Французские правоохранители пытались разогнать протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа.

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