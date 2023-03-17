Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести
У четвер, 16 березня, у Парижі знову пройшли масові протести проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Французькі правоохоронці намагаються розігнати протестувальників за допомогою водометів та сльозогінного газу.
Про це повідомляє BBC.
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Пенсійна реформа
Повідомляється, що прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн санкціонувала ухвалення пенсійної реформи, посилаючись на статтю 49:3 конституції, яка дозволяє уряду уникнути голосування в Асамблеї, що викликало невдоволення в опозиції.
Глава лівої партії La France Insoumise Матільда Пано заявила, що президент Макрон занурив Францію в "урядову кризу" з відсутністю парламентської та народної легітимності.
За даними ЗМІ, кілька тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти пенсійної реформи. Ближче до вечора деякі учасники мітингу зіткнулися з поліцією.
За словами журналістів, французькі правоохоронці застосовували сльозогінний газ та водомети для того, щоб очистити вулиці від протестувальників. Також відомо про 120 затриманих.
Протестувальники планують влаштувати мітинги ще 23 березня.
Нагадаємо, протести в Парижі відбуваються з початку березня. Зокрема, 11 березня розпочався черговий етап масових акцій протесту проти пенсійної реформи, ініційованої президентом Франції Еммануелем Макроном і яка знаходиться на розгляді в Сенаті.
Також повідомлялося, що уряд Франції може ухвалити скандальну пенсійну реформу. Для цього планується застосувати спеціальну конституційну процедуру, яка дозволяє прийняти це рішення всупереч парламенту.