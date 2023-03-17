Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты

Протесты во Франции

В четверг, 16 марта, в Париже снова прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Французские правоохранители пытаются разогнать протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа.

Об этом сообщает BBC.

Пенсионная реформа

Сообщается, что премьер-министр Франции Элизабет Борн санкционировала принятие пенсионной реформы, ссылаясь на статью 49:3 конституции, позволяющую правительству избежать голосования в Ассамблее, что вызвало недовольство у оппозиции.

Глава левой партии La France Insoumise Матильда Пано заявила, что президент Макрон погрузил Францию в "правительственный кризис" с отсутствием парламентской и народной легитимности.

По данным СМИ, несколько тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против пенсионной реформы. Ближе к вечеру некоторые митингующие столкнулись с полицией.

По словам журналистов, французские правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы для того, чтобы очистить улицы от протестующих. Также известно о 120 задержанных.

Протестующие планируют устроить митинги еще 23 марта.

Напомним, протесты в Париже проходят с начала марта. В частности, 11 марта начался очередной этап массовых акций протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.

Также сообщалось, что правительство Франции может принять скандальную пенсионную реформу. Для этого планируется применить специальную конституционную процедуру, позволяющую принять это решение вопреки парламенту.