Схватки с полицией и горящие автомобили: во Франции продолжаются массовые протесты
В четверг, 16 марта, в Париже снова прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Французские правоохранители пытаются разогнать протестующих с помощью водометов и слезоточивого газа.
Об этом сообщает BBC.
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Пенсионная реформа
Сообщается, что премьер-министр Франции Элизабет Борн санкционировала принятие пенсионной реформы, ссылаясь на статью 49:3 конституции, позволяющую правительству избежать голосования в Ассамблее, что вызвало недовольство у оппозиции.
Глава левой партии La France Insoumise Матильда Пано заявила, что президент Макрон погрузил Францию в "правительственный кризис" с отсутствием парламентской и народной легитимности.
По данным СМИ, несколько тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против пенсионной реформы. Ближе к вечеру некоторые митингующие столкнулись с полицией.
По словам журналистов, французские правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы для того, чтобы очистить улицы от протестующих. Также известно о 120 задержанных.
Протестующие планируют устроить митинги еще 23 марта.
Напомним, протесты в Париже проходят с начала марта. В частности, 11 марта начался очередной этап массовых акций протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном и находящейся на рассмотрении в Сенате.
Также сообщалось, что правительство Франции может принять скандальную пенсионную реформу. Для этого планируется применить специальную конституционную процедуру, позволяющую принять это решение вопреки парламенту.