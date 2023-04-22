Популярний радіоведучий-республіканець оголосив про свою участь у виборах президента США

Кандидат у президенти США Ларрі Елдер. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Американський радіоведучий Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру на пост президента США. Він є членом Республіканської партії.

Про це повідомляє CNN.

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Заява Ларрі Елдера

"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", — заявив Елдер в ефірі Fox News.

Відповідаючи на питання про ключові причини його висунення, він висловив занепокоєність безпекою кордонів США та сказав, що демократи "роблять Америку системно расистською".

Що відомо про Ларрі Елдера

Елдер здобув широку популярність серед прихильників республіканців у 2021 році, коли вони разом домагалися відставки губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома через його рішення ввести в штаті певні антиковідні обмеження.

Крім цього, останні кілька десятиліть Елдер працює у медіаіндустрії. Він написав кілька книг і веде телешоу. Він почав вести своє радіошоу "Шоу Ларрі Елдера" в 1993 році. Елдер також займався юридичною практикою та заснував власну юридичну фірму з працевлаштування Laurence A. Elder & Associates, якою він володів протягом 15 років.

Нагадаємо, нещодавно Роберт Ф. Кеннеді-молодший офіційно заявив про свою кандидатуру на пост президента США. Він висуватиметься від Демократичної партії.

Кеннеді передусім відомий своєю антивакцинаторською позицією.