Популярный радиоведущий-республиканец объявил о своем участии в выборах президента США
Американский радиоведущий Ларри Элдер выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Он является членом Республиканской партии.
Об этом сообщает CNN.
Заявление Ларри Элдера
"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — заявил Элдер в эфире Fox News.
Отвечая на вопрос о ключевых причинах его выдвижения, он выразил обеспокоенность безопасностью границ США и сказал, что демократы "делают Америку системно расистской".
Что известно о Ларри Элдере
Элдер приобрел широкую популярность среди сторонников республиканцев в 2021 году, когда они вместе добивались отставки губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома из-за его решения ввести в штате определенные антиковредные ограничения.
Кроме того, последние несколько десятилетий Элдер работает в медиаиндустрии. Он написал несколько книг и ведет телешоу. Он начал вести свое радиошоу "Шоу Ларри Элдера" в 1993 году. Элдер также занимался юридической практикой и основал собственную юридическую фирму по трудоустройству Laurence A. Elder & Associates, которой он владел в течение 15 лет.
Напомним, недавно Роберт Ф. Кеннеди-младший официально заявил о своей кандидатуре на пост президента США. Он будет выдвигаться от Демократической партии.
Кеннеди прежде всего известен своей антивакцинаторской позицией.