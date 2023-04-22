Популярный радиоведущий-республиканец объявил о своем участии в выборах президента США

Кандидат в президенты США Ларри Элдер. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Американский радиоведущий Ларри Элдер выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Он является членом Республиканской партии.

Об этом сообщает CNN.

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Заявление Ларри Элдера

"Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — заявил Элдер в эфире Fox News.

Отвечая на вопрос о ключевых причинах его выдвижения, он выразил обеспокоенность безопасностью границ США и сказал, что демократы "делают Америку системно расистской".

Что известно о Ларри Элдере

Элдер приобрел широкую популярность среди сторонников республиканцев в 2021 году, когда они вместе добивались отставки губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома из-за его решения ввести в штате определенные антиковредные ограничения.

Кроме того, последние несколько десятилетий Элдер работает в медиаиндустрии. Он написал несколько книг и ведет телешоу. Он начал вести свое радиошоу "Шоу Ларри Элдера" в 1993 году. Элдер также занимался юридической практикой и основал собственную юридическую фирму по трудоустройству Laurence A. Elder & Associates, которой он владел в течение 15 лет.

Напомним, недавно Роберт Ф. Кеннеди-младший официально заявил о своей кандидатуре на пост президента США. Он будет выдвигаться от Демократической партии.

Кеннеди прежде всего известен своей антивакцинаторской позицией.