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Порвав за Трампа — легендарний реслер Халк Хоган оригінально підтримав республіканця

20 липня 2024 06:11
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Реслер Халк Хоган порвав майку за на підтримку Дональда Трампа
Халк Хоган на трибуні з'їзду Республіканської партії. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Шестиразовий чемпіон World Wrestling Entertainment Халк Хоган, одна з найвидатніших зірок світу реслінгу, якому виповнилося 70 років, вийшов на сцену на національному з'їзді Республіканської партії, щоб підтримати Дональда Трампа. Під час виступу Хоган розсипався у компліментах Трампу називаючи його "героєм" та "гладіатором".  

Про це 19 липня, у п'ятницю пише Los Angeles Times.

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Цей реслер відомий своїм фірмовим жестом — розриванням на собі одягу, точніше футболок чи майок. Ось і цього разу він порадував публіку, коли розірвав на собі майку вигукуючи різні слова на підтримку Дональда Трампа. 

Розірвавши майку він показав всім, що під нею була ще одна —  червона — з прізвищами Трампа та Венса (якого Трамп назвав своїм віцепрезидентом).  Халк Хоган вигукнув: "Нехай Трампаманія розгуляється. Нехай Трампаманія знову панує. Нехай Трампаманія знову зробить Америку великою!".

Цікаво, що у 2015 році WWE розірвала контракт з Хоганом після того, як було повідомлено, що він був знятий на відео з використанням расової лайки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом у ніч проти суботи, 20 липня. Сторони домовилися обговорити запоруки миру під час особистої зустрічі.

Також стало відомо, що Дональд Трамп випустив нову модель кросівок на тему замаху на себе у Пенсильванії. 

США вибори Дональд Трамп Республіканська партія WWE реслінг

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