Реслер Халк Хоган порвал майку в поддержку Дональда Трампа

Халк Хоган на трибуне съезда Республиканской партии. Фото: Скриншот

Шестикратный чемпион World Wrestling Entertainment Халк Хоган, одна из величайших звезд мира реслинга, которому исполнилось 70 лет, вышел на сцену на национальном съезде Республиканской партии, чтобы поддержать Дональда Трампа. Во время выступления Хоган рассыпался в комплиментах Трампу, называя его "героем" и "гладиатором".

Об этом 19 июля, в пятницу пишет Los Angeles Times.

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Этот реслер известен своим фирменным жестом – разрыванием на себе одежды, точнее футболок или маек. Вот и в этот раз он порадовал публику, когда разорвал на себе майку выкрикивая разные слова в поддержку Дональда Трампа.

Разорвав майку, он показал всем, что под ней была еще одна — красная — с фамилиями Трампа и Вэнса (которого Трамп назвал своим вице-президентом). Халк Хоган воскликнул: "Пусть Трампамания разгуляется. Пусть Трампамания снова властвует. Пусть Трампамания снова сделает Америку великой!".

Интересно, что в 2015 году WWE разорвала контракт с Хоганом после того, как стало известно, что он попал на видео с использованием расовых оскорблений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в ночь на субботу, 20 июля. Стороны договорились обсудить залог мира во время личной встречи.

Также стало известно, что Дональд Трамп выпустил новую модель кроссовок на тему покушению на себя в Пенсильвании.