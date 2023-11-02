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Посол Ізраїлю розповів, скільки українців досі не можуть виїхати з Сектору Гази

2 листопада 2023 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Посол Ізраїлю розповів, скільки українців досі не можуть виїхати з Сектору Гази
Мирні мешканці евакуйовуються з Сектора Гази. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Секторі Гази є велика жива черга людей, які хочуть виїхати, проте бійці ХАМАСу заважають цьому. Серед них понад 300 українців. 

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ефірі телемарафону.

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Українці не можуть виїхати з Сектору Гази

"Що стосується українців — їх понад 300 людей. В основному це жінки та діти. Ізраїль не лише не заважає, але й закликає іноземців виїхати з Сектору Гази, але ХАМАС заважає, адже використовує цивільних як живий щит", — сказав Бродський.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок нападу ХАМАСу загинули 25 українців. За його словами, більшість загиблих мали подвійне громадянство та проживали в Ізраїлі разом зі своїми сім'ями.

Крім того, США та Ізраїль активно обговорюють майбутнє Сектора Гази. Є ймовірність, що туди можуть ввести іноземні війська, якщо ЦАХАЛ вдасться витіснити ХАМАС.

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