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Посол Израиля рассказал, сколько украинцев до сих пор не могут уехать из Сектора Газа

2 ноября 2023 19:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Посол Израиля рассказал, сколько украинцев до сих пор не могут уехать из Сектора Газа
Мирные жители эвакуируются из сектора Газа. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В секторе Газа есть живая очередь людей, которые хотят уехать, однако бойцы ХАМАСа мешают этому. Среди них более 300 украинцев.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире телемарафона.

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Украинцы не могут уехать из Сектора Газы

"Что касается украинцев — их более 300 человек. В основном это женщины и дети. Израиль не только не мешает, но и призывает иностранцев выехать из Сектора Газы, но ХАМАС мешает, используя гражданских как живой щит", — сказал Бродский.

Напомним, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что в результате нападения ХАМАС погибли 25 украинцев. По его словам, большинство погибших имели двойное гражданство и проживали в Израиле вместе со своими семьями.

Кроме того, США и Израиль активно обсуждают будущее сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

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