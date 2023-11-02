Посол Израиля рассказал, сколько украинцев до сих пор не могут уехать из Сектора Газа

Мирные жители эвакуируются из сектора Газа. Фото: Reuters

В секторе Газа есть живая очередь людей, которые хотят уехать, однако бойцы ХАМАСа мешают этому. Среди них более 300 украинцев.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире телемарафона.

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"Что касается украинцев — их более 300 человек. В основном это женщины и дети. Израиль не только не мешает, но и призывает иностранцев выехать из Сектора Газы, но ХАМАС мешает, используя гражданских как живой щит", — сказал Бродский.

Напомним, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что в результате нападения ХАМАС погибли 25 украинцев. По его словам, большинство погибших имели двойное гражданство и проживали в Израиле вместе со своими семьями.

Кроме того, США и Израиль активно обсуждают будущее сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.