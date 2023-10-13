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Посол заявив, що українці можуть перебувати в полоні бойовиків ХАМАСу

13 жовтня 2023 11:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол заявив, що українці можуть перебувати в полоні бойовиків ХАМАСу
Бойовики ХАМАСу. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати українці. Поки що це не доведена інформація, однак, швидше за все, відповідає дійсності.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Суспільне. Спротив".

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"Варто розуміти, що ми не знаємо місцеперебування певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності", — сказав Корнійчук.

За його словами, під час розшуку громадян України дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

"На постійній основі шукаємо людей — і за ДНК, і за відбитками пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість загиблих", — наголосив він.

Посол також розповів, що з усіх загиблих українців тільки одна жінка мала паспорт України.

"Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці", — додав Корнійчук.

Нагадаємо, в Ізраїлі зросла кількість загиблих українців. Наразі відомо, що внаслідок нападу ХАМАСу на країну загинуло семеро громадян.

Також ми писали, що міністри оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі були шоковані, коли їхній ізраїльський колега Йоав Галант показав їм "шокуюче" і "жахливе" відео нападу ХАМАС на ізраїльських цивільних. Сотні бойовиків зламали прикордонний паркан і штурмували прилеглі ізраїльські громади.

Додамо, евакуаційний рейс з Ізраїлю прибуде в Румунію в суботу, 14 жовтня. Він доставить 200 українських громадян, які там перебувають. Наступного дня буде ще один рейс. 

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