Посол заявил, что украинцы могут находиться в плену боевиков ХАМАСа

Боевики ХАМАСа. Фото: google.com

В плену боевиков ХАМАСа могут находиться украинцы. Пока это не доказанная информация, однако, скорее всего, соответствует действительности.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив".

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Украинцы в плену ХАМАСа

"Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности", — сказал Корнийчук.

По его словам, при розыске граждан Украины дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.

"На постоянной основе ищем людей — и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество погибших", — подчеркнул он.

Посол также рассказал, что из всех погибших украинцев только одна женщина имела паспорт Украины.

"Это означает, что остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешествующая, к сожалению, погибла. Остальные — это местные жители", — добавил Корнийчук.

Напомним, в Израиле выросло количество погибших украинцев. Известно, что в результате нападения ХАМАСа на страну погибли семь граждан.

Также мы писали, что министры обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе были в шоке, когда их израильский коллега Йоав Галант показал им "шокирующее" и "ужасающее" видео нападения ХАМАС на израильских гражданских. Сотни боевиков сломали пограничный забор и штурмовали близлежащие израильские громады.

Добавим, эвакуационный рейс из Израиля прибудет в Румынию в субботу, 14 октября. Он доставит 200 находящихся там украинских граждан. На следующий день будет еще один рейс.