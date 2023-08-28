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Посольство РФ в Африці визнало Крим Україною: карта

28 серпня 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посольство РФ в Африці визнало Крим Україною: карта
Посольство Росії в Африці. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 28 серпня, у Twitter дипломатичної місії Росії в Південно-Африканській Республіці було опубліковано мапу, де Крим, який перебуває під контролем Росії, зазначений як українська територія. Втім, через деякий час публікацію було видалено пресслужбою дипломатичної місії.

Про це повідомляють ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що цей матеріал демонстрував поточних учасників БРІКС та потенційні країни, які можуть вступити до альянсу. Попри поточний статус Криму, на цій карті він представлений у межах України.

посольство РФ в Африці
Повідомлення посольства РФ в Африці. Фото: скриншот
скріншот
Карта, де Крим зображено як частину України. Фото: Ми-Україна

Війна в Україні та Африка

З початку війни в Україні велика кількість африканських держав займала чи то нейтральну стійку, чи то виражала симпатії до Росії. Коли минулого року український президент Зеленський звернувся до Африканського союзу через відеоконференцію, на зустрічі найвищих лідерів було лише кілька країн.

Більшість країн надіслали дипломатів рангу, що, як вважають деякі експерти, було проявом навмисної позиції.

Нагадаємо, що, використовуючи соціальні мережі, Росія хоче отримати доступ до ключових ресурсів і використовувати військовий переворот у Нігері на свою користь. Таким чином країна намагається посилити свій вплив в Африці.

Також ми повідомляли, що начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) за підсумками дводенних нарад у столиці Гани Аккрі погодили дату можливого військового вторгнення до Нігеру. Причиною цього рішення став державний переворот у цій країні.

 

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