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Посольство РФ в Африке признало Крым Украиной: карта

28 августа 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Посольство РФ в Африке признало Крым Украиной: карта
Посольство РФ в Африке. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 28 августа, в Twitter дипломатической миссии России в Южно-Африканской Республике была опубликована карта, где Крым, находящийся под контролем России, отмечен как украинская территория. Впрочем, через некоторое время публикация была удалена пресс-службой дипломатической миссии.

Об этом сообщают СМИ.

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В сообщении говорится, что этот материал демонстрировал текущих участников БРИКС и потенциальные страны, которые могут вступить в альянс. Несмотря на текущий статус Крыма, на данной карте он представлен в рамках границ Украины. 

посольство РФ в Африке
Сообщение посольства РФ в Африке. Фото: скриншот
скриншот
Карта, где Крым изображен, как часть Украины. Фото: Ми-Україна

Война в Украине и Африка

С начала войны в Украине большое количество африканских государств занимало или нейтральную стойку, или выражало симпатии к России. Когда в прошлом году украинский президент Зеленский обратился к Африканскому союзу через видеоконференцию, на встрече высших лидеров присутствовало лишь несколько стран.

Большинство стран прислали дипломатов нижестоящего ранга, что, как считают некоторые эксперты, было проявлением намеренной позиции.

Напомним, что, используя социальные сети, Россия хочет получить доступ к ключевым ресурсам и использовать военный переворот в Нигере в свою пользу. Таким образом страна пытается усилить свое влияние в Африке.

Также мы сообщали, что начальники штабов вооруженных сил государств Западной Африки (блок ECOWAS) по итогам двухдневных совещаний в столице Ганы Аккри согласовали дату возможного военного вторжения в Нигер. Причиной этого решения стал государственный переворот в этой стране.

 

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