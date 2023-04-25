Посварилися через війну в Україні: у Москві жінка здала власну доньку поліції

Російські поліцейські йдуть вулицею. Фото: росЗМІ

У Москві жінка написала донос в поліцію на власну доньку після чергової сварки через війну, розв'язану Росією проти України. Сім'я регулярно сварилася через вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Сварка через війну

59-річна жінка стверджує, що її донька погрожувала їй розправою через "недостатньо проукраїнську позицію".

Повідомляється, що сім'я регулярно сварилася через війну в Україні. Пів року тому мати посварилася з сестрою і її чоловіком на цьому тлі. Мати намагалася помирити сестер, але марно.

Чергова сварка розгорілася напередодні. Ображена мати вирішила звернутися в поліцію, щоб щодо її дочки, яка, за її словами, постійно дивиться відео на військову тематику, вжили заходів.

Нагадаємо, нещодавно в Росії дівчинку, яка намалювала антивоєнний малюнок, відправили до притулку. Її батька, який сам виховує дитину, заарештували після терору з боку поліції та ФСБ.