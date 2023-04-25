Поругались из-за войны в Украине: в Москве женщина сдала собственную дочь полиции

Российские полицейские идут по улице. Фото: росСМИ

В Москве женщина написала донос в полицию на собственную дочь после очередной ссоры из-за войны, развязанной Россией против Украины. Семья регулярно ссорилась из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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Ссора из-за войны

59-летняя женщина утверждает, что ее дочь угрожала ей расправой из-за "недостаточно проукраинской позиции".

Сообщается, что семья регулярно ссорилась из-за войны в Украине. Полгода назад мать поругалась с сестрой и ее мужем на этом фоне. Мать пыталась помирить сестер, но безуспешно.

Очередная ссора разгорелась накануне. Обиженная мать решила обратиться в полицию, чтобы в отношении ее дочери, которая, по ее словам, постоянно смотрит видео на военную тематику, приняли меры.

Напомним, недавно в России девочку, которая нарисовала антивоенный рисунок, отправили в приют. Ее отца, который сам воспитывает ребенка, арестовали после террора со стороны полиции и ФСБ.