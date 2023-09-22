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Представники країн G7 прибудуть до Індії, щоб обговорити санкції проти алмазів із РФ

22 вересня 2023 10:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Представники країн G7 прибудуть до Індії, щоб обговорити санкції проти алмазів із РФ
Алмаз розглядають під збільшуваним склом. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Країни G7 відправляють своїх представників до Індії. В цій країні розташовано 90% світового огранювання та полірування рідкісних дорогоцінних каменів. Посланці обговорять можливі наслідки будь-яких обмежень на імпорт російських алмазів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох чиновників адміністрації Байдена.

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Представники G7 їдуть до Індії

"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збирається начебто перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дуже важливо для рішень людей", — сказав високопоставлений чиновник Reuters.

Інший американський чиновник заявив, що представники Сполучених Штатів і їх союзників з групи найбільш промислово розвинутих країн G7, а також Бельгії поїдуть до Мумбаї та Сурату міста, в якому поліруються близько 80% алмазів у світі.

Країни G7 працюють над системою відстеження, яка дозволить їм блокувати імпорт каменів, видобутих у Росії, найбільшому у світі виробнику необроблених дорогоцінних каменів.

Цей план може змінити глобальний ланцюжок постачання алмазів, але його реалізація значною мірою залежатиме від Індії, в алмазній промисловості якої працюють мільйони людей.

Коли діятимуть санкції проти алмазів РФ

Російські алмази та контрольована державою алмазна компанія Alrosa (ALRS.MM) поки що залишаються закритими, оскільки Бельгія заявила, що торгівля, втрачена в Антверпені, буде перенаправлена в інше місце, якщо жодна заборона на імпорт ЄС не буде підтримана більшою кількістю країн у всьому світі.

Як провідний критик Росії, Польща цього тижня знову закликала ЄС ввести санкції проти російських алмазів, продажі яких принесли Москві понад 4,5 мільярда доларів у 2022 році. Минулого року ЄС купив російських алмазів приблизно на 1,5 мільярда доларів.

Раніше ми повідомляли, Росія не має можливості отримати 39 мільярдів доларів за продану для Індії нафту. Оскільки в Центральному банку держави забороняють оборот своєї валюти за межами країни. 

Нагадуємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що є "надійні докази" того, що Індія несе відповідальність за ймовірне вбивство лідера канадських сикхів Хардіпа Сінгха Ніджара. Індія відкидає звинувачення. Обидві країни вислали послів одна одної.

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